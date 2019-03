Grootste stoomnetwerk van Europa in gebruik genomen Goed voor besparing van 100.000 ton CO2-uitstoot per jaar of het equivalent van 50 windmolens Kristof Pieters

15 maart 2019

17u21 2 Beveren In de Waaslandhaven is vrijdag het grootste stoomnetwerk van Europa officieel in gebruik genomen. Vanaf vandaag levert Ecluse stoom, die ontstaat bij de verbranding van afvalstoffen, aan een zestal chemische bedrijven in de haven. Zo hoeven die voor hun productieprocessen geen stoom meer aan te maken in eigen ketels. In één klap wordt er zo maar liefst 100.000 ton CO2 per jaar minder uitgestoten.

De Vlaamse ministers Philippe Muyters en Lydia Peeters mochten in aanwezigheid van zo’n 200 genodigden het startschot geven van de stoomlevering met een symbolische druk op de knop.

Het Ecluse-netwerk werd aangelegd door de afvalverwerkingsbedrijven Indaver en SLECO samen met Fluvius. Het achterliggende idee is eenvoudig. Bij de verbranding van afvalstoffen komt warmte vrij: stoom die de buurbedrijven nodig hebben voor hun productieprocessen. Die stoom vertrekt via geïsoleerde leidingen naar vijf omliggende bedrijven: Ineos Phenol, ADPO, Lanxess België, Monument Chemical en Ashland Specialties Belgium.

“Het transport gebeurt aan een constante druk van zo’n 40 bar en een temperatuur van ongeveer 400 graden Celsius”, zegt Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius. “Het was voor ons de eerste keer dat we zo’n warmtenetwerk hebben aangelegd en het was een enorme uitdaging om leidingen aan te leggen waarbinnen die temperatuur kon aangehouden worden.” Via een condensaatleiding loopt het warme water terug naar Indaver en SLECO, waar het hergebruikt wordt. En op die terugweg verwarmt het nog eerst de kantoren van DP World. Het volledige leidingennetwerk neemt zo’n 5 kilometer in beslag, waarvan het grootste deel (4 kilometer) bovengronds loopt.

De afnemende bedrijven zijn tevreden. “Bij onze chemische processen hebben we veel energie nodig en tot nog toe moesten we zelf aardgas verbranden om stoom aan te maken”, zegt Gunter Van Cauwenberge van Lanxess. “We waren al een tijdje op zoek naar een meer duurzaam alternatief, maar voor een eigen WKK-centrale (WWK staat voor warmtekrachtkoppeling) was onze afname net iets te laag om rendabel te zijn. Voor ons is dit netwerk de ideale oplossing.”

Het netwerk heeft niet alleen economische voordelen, maar uiteraard ook ecologische. Op jaarbasis gaat het om een vermindering van maar liefst 100.000 ton CO2 - uitstoot. Dat is het equivalent van 50 windmolens. Bovendien levert het project in één klap 5 procent van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Het is ook het grootste stoomnetwerk van Europa. “Wat we hier in de Waaslandhaven gerealiseerd hebben, is een project van wereldformaat”, zegt Indaver CEO Paul de Bruycker.

30 miljoen

Aan het project hangt een prijskaartje van 30 miljoen euro waarvan 10 miljoen euro ecologiesteun van de Vlaamse regering. “Ecluse is van onschatbare waarde voor Vlaanderen”, vindt ook Vlaams minister Philippe Muyters. “Vooral in het licht van alle uitdagingen op vlak van klimaat en energie. Dit project bewijst dat innovatie het antwoord is. Want dankzij Ecluse wint iedereen: onze maatschappij door de onmiskenbare milieuvoordelen, onze ondernemers door de lagere energiekosten en bevoorradingszekerheid, maar ook onze economie wint bij de verankering van de chemische industrie.”

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters sluit zich daar graag bij aan. “Dit is het voorbeeld van een perfecte warmteketen”, vindt ze.