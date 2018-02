Groot deel van Melsele drooggelegd na breuk in waterleiding 26 februari 2018

Een groot deel van Melsele zat gisterenmiddag enkele uren zonder drinkwater. De oorzaak was een breuk in de hoofdwaterleiding op de Grote Baan. Ter hoogte van het kruispunt met de Ijzerstraat borrelde een aanzienlijke hoeveelheid water omhoog vanonder het wegdek. De Watergroep werd in kennis gesteld en kwam zo snel als mogelijk ter plaatse. Het ging om een hoofdwaterleiding met een diameter van 20 centimeter. Om die te kunnen herstellen moest de druk van de leiding gehaald worden. Het resultaat was dat een groot deel van Melsele een tijdlang zonder drinkwater kwam te zitten. "Gelukkig gaat het om een 'mooie' breuk die we snel kunnen herstellen door er een ring rond te plaatsen", klonk het bij de werknemers van De Watergroep. Na enkele uren was de herstelling achter de rug en kwam er weer water uit de Melseelse kranen. (PKM)