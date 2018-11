Groot alarm voor sterk rokende kachel Kristof Pieters

28 november 2018

De brandweerposten Melsele en Sint-Gillis-Waas van de hulpverleningszone werden woensdagnamiddag om iets voor 15 uur opgeroepen nadat een vrouw een sterke rookontwikkeling had opgemerkt in haar achtertuin. De rook kwam uit de schouw van een woning in de Brandstraat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse maar al snel bleek er niks aan de hand te zijn. De nietsvermoedende bewoner schrok zich dan ook een hoedje toen er plots een tiental brandweermannen de oprit opgelopen kwamen. Waarschijnlijk was de hevige rookontwikkeling het gevolg van brandhout dat niet helemaal droog was. De brandweer kon al snel inrukken.