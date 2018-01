Groot alarm voor rokende tankwagen 30 januari 2018

De Liefkenshoektunnel was gisterenavond een tijdje volledig afgesloten na een ongeval met een tankwagen geladen met azijnzuur. De trekker begon door een technisch defect te roken in de tunnel en dit ging gepaard met een zware rookontwikkeling. Er werd geen enkel risico genomen omdat de truck een gevaarlijke lading vervoerde. Het gaspakkenteam van de brandweer kwam ter plaatse voor een inspectie van de tankwagen, maar de tank bleek gelukkig intact. Er vielen geen gewonden en er waren ook geen andere voertuigen bij betrokken. Door het ongeval was er wel heel wat verkeershinder op de R2. (PKM)