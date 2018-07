Groene schoolbus rijdt op aardgas 07 juli 2018

02u43 0 Beveren De gemeente Beveren zet volgend schooljaar een 'groene' schoolbus in voor het leerlingenvervoer. Het gaat om een schoolbus die rijdt op CNG (aardgas), de eerste in België en één van de eerste in Europa.

Netbedrijf Eandis ondersteunde de aankoop ervan. Begin dit jaar nam Beveren al de eerste CNG-wagens in gebruik en met deze aankoop wordt een nieuwe grote stap gezet richting een duurzamer wagenpark. "Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Rijden op aardgas heeft enkele duidelijke troeven tegenover diesel of benzine. Er is maar liefst 95% minder uitstoot van fijn stof en tot 50% minder stikstofoxiden. Ze zijn ook zuinig waardoor we 40 tot 60% besparen op de brandstofprijs." Voor de gemeente Beveren stopt het niet bij deze schoolbus. "We beschikken nu al over vier voertuigen op CNG en daar komen binnenkort nog drie exemplaren bij; een personenwagen, een lichte vrachtwagen een vrachtwagen met open laadbak. De levering ervan is voorzien tussen nu en eind augustus."





De scholen zullen ook tevreden reageren, want de nieuwe bus heeft 31 zitplaatsen. "Onze vorige schoolbus had 24 zitjes en voor sommige klassen was dit te weinig. We moesten dan een grote bus inzetten die dan voor de helft leeg was", aldus de bestuurder. "We gaan de bus trouwens niet alleen in het schooljaar gebruiken. Ze zal deze zomer nuttig worden ingezet voor het vervoer van kinderen van en naar sportkampen." (PKM)