Groen vraagt commissie over Waasland-Beveren Onderzoek ‘Propere handen’ zorgt voor bezorgdheid in gemeenteraad Kristof Pieters

10 januari 2019

10u56 0 Beveren In de gemeenteraad klinkt bezorgdheid over het onderzoek ‘Propere handen’ naar fraude in het voetbal. Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) vraagt een gemeentelijke commissie in verband met de financiële resultaten van de club Waasland-Beveren.

“De nieuwe financiële cijfers van de voetbalclub zijn bij het afsluiten van het vorig seizoen, enkele maanden geleden al, gepubliceerd en verdienen dus een analyse op een gemeentelijke commissie”, zegt De Munck. “Het is een publiek geheim dat het huidig clubbestuur onder druk staat na de berichten over de gerechtelijke actie ‘Propere handen’, het spreekverbod dat de voorzitter heeft opgelegd gekregen van het gerecht en onlangs nog de trainingswissel. Het is natuurlijk afwachten wat het gerechtelijk onderzoek zal bevestigen of uitsluiten maar het ziet er al een ruime tijd niet goed uit voor Waasland-Beveren.” Deze situatie kan volgens De Munck negatief afstralen op het afbetalingsplan van de club naar de grootste schuldeiser, de gemeente, goed voor 8 miljoen euro. “Met de bouw van een volledig nieuwe tribune in het verschiet zijn we verplicht om een kritische vinger aan de pols te houden”, vindt het raadslid.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) belooft dat de commissie er zal komen. “We moesten wachten op de installatie van de nieuwe gemeenteraad maar nu die er is, kunnen er opnieuw commissies gepland worden”, reageert hij.