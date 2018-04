Groen-sp.a wil verplaatsbare vrachtwagensluis 26 april 2018

Op de gemeenteraad heeft Groen-sp.a voorgesteld om een verplaatsbare digitale vrachtwagensluis te installeren op de N450. Hiermee kan men de recent goedgekeurde tonnagebeperking controleren. De fractie ging de mosterd halen in het West-Vlaamse Oostrozebeke waar zopas zo'n sluis in gebruik werd genomen.





Het systeem bestaat uit twee camera's die de alle vrachtwagens registreren en de doorrijtijd berekenen. Als het tijdsinterval te klein is, wordt de vrachtwagen beschouwd als doorgaand verkeer en bezorgt de bewakingsfirma G4S de gegevens aan de politie. Die moet dan nagaan of het om een voertuig van meer dan 3,5 ton gaat. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat het om mobiele camera's met zeer beperkte mogelijkheden. "Er is bijvoorbeeld geen nummerplaatherkenning mogelijk en alles moet manueel worden ingevoerd. Bovendien is er een omgekeerde bewijslast. Chauffeurs moeten zelf naar de politie om aan te tonen dat ze bestemmingsverkeer zijn. Er zijn dus nogal wat tekortkomingen aan dit systeem", vindt hij. Hij ziet meer heil in de beslissing om ANPR-camera's aan te kopen. Momenteel zijn twee bedrijven die een offerte hebben ingediend. " We weten dat een bord zetten niet voldoende is. We moeten het verbod kunnen afdwingen, en dat kan enkel als de mensen het voelen in portemonnee", legt Van de Vijver uit. De studie over de plaats waar de camera's moeten komen, is pas eind dit jaar klaar. (PKM)