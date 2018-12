Groen-sp.a wil terug bewaakte fietsenstalling aan tramterminus Kristof Pieters

13 december 2018

16u08 1 Beveren Oppositiepartij Groen-sp.a vindt dat de gemeente opnieuw een initiatief moet nemen voor een bewaakte fietsenstalling aan de tramterminus in Melsele.

Acht ondernemingen in de Waaslandhaven werken momenteel samen om aan de tramterminus beveiligde fietsboxen te plaatsen. Werknemers van deze bedrijven kunnen met een sleutelkaart een fiets nemen om tot aan het werk te fietsen. Gemeenteraadslid Issam Benali vraagt zich af waarom privébedrijven kunnen wat de gemeente Beveren niet kan.

De beveiligde fietsboxen gelijken op een voorstel dat Benali deed in januari 2016. Omdat het aantal fietsdiefstallen bleef stijgen en de tramterminus een ‘hotspot’ was voor diefstallen, stelde hij voor om de fietsenstallingen daar te beveiligen met een badgesysteem en met camera’s. Ondertussen is het gemeentebestuur wel akkoord gegaan om camera’s te plaatsen en het project hiervoor loopt. Maar van fietsenstallingen met een badge wil het gemeentebestuur niet weten.

Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) heeft de gemeente geen goede ervaring met de beveiligde fietsenstalling die er in het verleden was. Ze werden immers amper benut. Volgens Benali waren de toen gebruikte badges echter te duur en omslachtig. “Men zou beter enkel een waarborg vragen, maar geen geld voor het gebruik van deze bewaakte fietsenstallingen”, stelt Benali. “Een goede combinatie van fiets en openbaar vervoer kan de Beverenaar uit de auto houden. Maar daarvoor zijn veilige fietsenstallingen nodig.”