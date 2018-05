Groen-sp.a wil 'rechtenverkenners' 29 mei 2018

02u46 0

Duizenden gezinnen in Beveren hebben recht op verhoogde tegemoetkomingen bij de mutualiteit, op gemeentelijke sociale premies, verminderd tarief op de kinderopvang,... maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Daarom stelt Groen-sp.a voor dat de gemeente in samenwerking met het OCMW de piste onderzoekt om rechtenverkenners in Beveren in te zetten. "En er zo voor te zorgen dat alle Beverenaars hun sociale premies, tegemoetkomingen en rechten effectief krijgen", zegt Issam Benali. "Uit Europese cijfers blijkt namelijk dat gemiddeld 40 procent van de mensen 'onderbeschermd' is, en dus niet krijgen waar ze recht op hebben. Beveren kampt met een sterk stijgende armoede. Zo groeide de kansarmoede bij kinderen sinds het begin van deze legislatuur van 5,1 procent naar 11 procent. Daarom is het van groot belang dat iedere Beverenaar krijgt waar hij of zij recht op heeft. Niet door het creëren van extra formulieren, maar door te investeren in rechtenverkenners, maatschappelijk werkers die de baan op gaan om gezinnen beter te informeren. Vaak zijn het diegenen die het hardst hulp nodig hebben, die hun weg niet vinden naar hun rechten. Voor anderen is de drempel naar het Sociaal Huis te groot." Ook andere gemeenten hebben gelijkaardige initiatieven genomen. Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw zijn samen gestart met huisbezoeken bij kansarme gezinnen om hen beter te informeren en in Gent is een project rond rechtenverkenners gestart. (PKM)





Meer over Beveren

politiek

samenleving

werk

Gent

Beveren

Ninove

Geraardsbergen