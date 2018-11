Groen-sp.a wil meer duurzame schoonmaakproducten Kristof Pieters

15 november 2018

Het gemeentebestuur van Beveren gaat bekijken of er in de toekomst meer aandacht kan gaan naar het duurzame karakter van onderhoudsproducten. Dit antwoordde burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) op een vraag van Issam Benali (Groen-sp.a). Aanleiding is een aanbesteding voor de levering van onderhoudsproducten voor 2019-2020. De totale uitgave voor twee jaar voor de gemeente en het OCMW wordt geraamd op 256.201 euro. “In het bestek staat echter geen bindende voorwaarde dat het om ecologische of duurzame producten moet gaan, alleen de prijs telt”, zegt Benali. Van de Vijver wil nu bekijken of de gemeente die voorwaarden een volgende keer wel kan opnemen.