Groen-sp.a vraagt urne-ecoveld 15 februari 2018

02u53 0

In Melsele wordt binnenkort een nieuw urneveld aangelegd. "Dit is een uitgelezen kans om er deels of geheel een eco-urneveld van te maken", vindt Groen-sp.a gemeenteraadslid Stijn De Munck. Hij geeft toe dat er misschien geen nood is aan een begraafbos voor grote aantallen. "Maar het concept wint wel aan populariteit", zegt De Munck. "Er is zeker een groeiende vraag van inwoners om de asverstrooiing op een meer ecologische manier te organiseren. Het begraven van een biologisch afbreekbare urne is daar één van. De urne vergaat vanzelf door het vocht onder de grond en kan zo stilaan de as aan de aarde teruggeven. De as die na crematie overblijft bevat natuurlijke stoffen die kunnen dienen als voedingsbodem voor een veelheid van bomen en heesters. Door de asresten na crematie op een speciale wijze samen te brengen met het wortelbed, wordt de as als voedingsstof opgenomen in de boom of heester. Een herinneringsboom verbindt dus beide elementen tot een levende en tastbare herinnering." Het college zal het voorstel onderzoeken. (PKM)