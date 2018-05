Groen-sp.a vraagt aandacht voor asbest bij wegenwerken 19 mei 2018

De fractie Groen-sp.a vraagt het gemeentebestuur aandacht te hebben voor de aanwezigheid van asbest bij het vervangen van de cementbuizen bij de wegenwerken in de Alexander Farnèselaan. In het college weet niemand of dit ook het geval is, maar volgens gemeenteraadslid Stijn De Munck is de kans groot. Daarom dringt hij bij zulke grote wegenwerken voldoende veiligheidsmaatregelen te laten nemen door de uitvoerder 'De Watergroep'. "Asbeststof is zeer gevaarlijk voor wie er mee moet werken en voor de onmiddellijke omgeving. Met deze werken komt er een pak stof vrij en de vraag", zegt De Munck. "Ook voor de grote wegenwerken in de Ciamberlanidreef en IJzerhand in Beveren zal men met dit gezondheidsrisico rekening moeten houden." (PKM)