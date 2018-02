Groen-sp.a vindt KIA-cheque ontoereikend 10 februari 2018

De nieuwe KIA-cheque (kind in actie) van de gemeente Beveren is volgens Groen-sp.a onvoldoende om gezinnen met kinderen te ondersteunen.





De cheque is 25 euro waard en kan besteed worden aan jeugd-, sport- of cultuuractiviteiten. "Eind 2013 werd de 'gezinspremie' afgeschaft en werd een alternatief beloofd met de 'kindcheque'. Daar ging men 150.000 euro per jaar voor uittrekken. Na meer dan vier jaar is hij er eindelijk, maar het budget is meer dan gehalveerd, naar 72.000 euro", zegt Issam Benali. "Op zich een goed idee maar met een cheque van 25 euro spring je niet ver. De gezinspremie van vier jaar geleden bedroeg nog 200 euro per gezin."





Het raadslid vindt ook de procedure te ingewikkeld. Volgens hem had het gemeentebestuur een duidelijkere keuze moeten maken. "Ofwel een ernstig premiebedrag voor echt kwetsbare gezinnen, ofwel een premie voor alle jongeren met een kleiner bedrag van 20 à 25 euro, zoals de sportcheque in Sint-Gillis-Waas", aldus Benali. (PKM)