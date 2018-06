Groen-sp.a vindt 1 euro huur voor stadion te weinig 29 juni 2018

Oppositiepartij Groen-sp.a vindt dat de gemeente een eerlijker en marktconform huurcontract moet afsluiten met voetbalclub Waasland Beveren voor het gebruik van het gemeentelijk voetbalstadion. De club betaalt slechts een symbolische 1 euro voor de volledige accommodatie. Gemeenteraadslid Stijn De Munck vindt dit niet in verhouding aangezien de gemeente elk jaar ook alle bijkomende onderhoudskosten betaalt. "Enkel in het afgelopen jaar ging dit over kosten, zoals het aanpassen van de veldverlichting voor 212.000 euro, een hybride grasmat van 400.000 euro en twee maairobots van 32.000 euro", somt De Munck op. De gemeente heeft intussen wel besloten geen personeel meer ter beschikking te stellen voor het onderhoud van de pleinen, maar daar tegenover staat wel een extra toelage die de club krijgt van 110.000 euro per jaar. Volgens schepen van sport Katrien Claus is dat het equivalent van de personeelskosten. (PKM)