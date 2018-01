Groen-sp.a keurt kerkenbeleidsplan af 02u53 0 Beveren De fractie Groen-sp.a heeft het plan over de toekomst van de elf kerken in Beveren afgekeurd. Volgens de partij was er veel te weinig overleg.

"Het Centraal Kerkbestuur werkte het idee uit van om met twee pastorale hoofdkerken te werken: de Sint-Martinuskerk gekoppeld aan Sint-Jan Evangelist voor Beveren en Sint- Michielkerk in Kieldrecht", zegt raadslid Stijn De Munck. "In het plan werd de Sint Petrus & Pauluskerk van Kallo als derde pastorale kerk toegevoegd. Dan was Melsele met 11.000 inwoners veel logischer geweest."





Ook op de herbestemming van de kerk O.L.V Bijstand in de Pastoor Steenssensstraat klinkt kritiek. Die zou in de toekomst dienst doen als culturele zaal maar volgens De Munck staat dit te haaks op het pastoraal verleden. Hij ziet eerder heil in een sociaal restaurant. "Men had beter een studiebureau onder de arm genomen die alle noden in kaart had gebracht", vindt hij. (PKM)