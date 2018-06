Groen-sp.a heeft al 'burgemeester' op de lijst 25 juni 2018

02u25 0 Beveren Het kartel Groen-sp.a heeft afgelopen weekend haar 35 kandidaten voorgesteld waarmee ze naar de kiezer trekken. De lijsttrekkers en -duwer waren al bekend.

Tussen de nieuwe gezichten zitten enkele opvallende namen. Met Koen Maes hebben ze zelfs al een 'burgemeester' in de rangen. Hij is een bekend gezicht in Melsele en werd vorig jaar verkozen tot dorpsburgemeester bij een ludieke verkiezing tijdens de dorpsfeesten. Zijn verkiezingsbelofte was toen de zaterdagmarkt nieuw leven inblazen en dat is hem ook gelukt. Nu is hij klaar voor het 'echte' werk. Stijn Damen is adjunct-directeur van de Sint-Maarten Bovenschool en zal net als Koen Maes voor Groen op de kartellijst staan. Sp.a schuift Peter Gansbeke naar voren, in opvolging van diens vader Roland die voor de partij jarenlang het boegbeeld was. Nog voor sp.a staat Ingwin Daman op de lijst. Hij is voorzitter van de supportersvereniging Waasland-Beveren. Groen zorgt ook voor de jongste kandidaat met Hella Safi (20), een studente maatschappelijk werk en strikte ook Anne Bogaert die jarenlang diensthoofd was bij de huisvestingsmaatschappij. Er is op de kartellijst ook plaats voor onafhankelijke kandidaten. Eén van hen is Robby Van Stappen, vakbondsafgevaardigde in de Waaslandhaven. Ook Lieve Vercauteren van 't Apotheekhuis en Iris De Caluwé uit Melsele staan zijn onafhankelijk. Groen-sp.a maakt er geen geheim van dat ze mikken op beleidsdeelname. Mobiliteit en het behoud van de open ruimte worden de speerpunten van de campagne. (PKM)