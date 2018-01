Groen-sp.a boos over uitblijven kindcheque 02u39 0

De fractie Groen-sp.a hekelt het uitblijven van een kindcheque in Beveren. Voor het vijfde jaar op rij belooft het gemeentebestuur de invoering ervan. Eind 2013 werd de 'gezinspremie' afgeschaft. Die premie diende om gezinnen met kinderen te helpen met het betalen van de dure nutsvoorzieningen. De premie bedroeg 200 tot 347 euro per gezin. Het gemeentebestuur beloofde een alternatief, de 'kindcheque', en ging er 150.000 euro per jaar voor uittrekken. "Discussies over budgetten en een verschil in visie over de kindcheque zorgen nu al voor 4 jaar stilstand en een besparing van niet minder dan 600.000 euro", zegt Issam Benali. Voor 2018 zou er nu opnieuw een budget voorzien zijn van 70.000 euro. De kindcheque zou een inkomensgerelateerde cheque worden waarmee kinderen aan sport en cultuur kunnen participeren. Naast de kindcheque belooft het college ook nog een 'onderwijscheque'. Dit zou een vergoeding zijn voor onbetaalde schoolfacturen van kansarme gezinnen. Benali is het voorstel genegen maar vindt het budget vrij mager. "Vooral omdat men geen antwoord kan geven op de vraag wat er gebeurd is met de 600.000 euro die de voorbije jaren bespaard is." (PKM)