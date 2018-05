Groen licht voor uitbreiding Hotel Beveren NIEUWE VLEUGEL MET 56 KAMERS MOET VOLGEND JAAR KLAAR ZIJN KRISTOF PIETERS

30 mei 2018

02u47 0 Beveren De gemeenteraad heeft gisterenavond het licht op groen gezet voor de uitbreiding van Hotel Beveren. Nog dit jaar start de bouw van een nieuwe vleugel met 56 kamers. Die zullen een pak groter zijn dan de huidige en er komen ook enkele volwaardige studio's voor langere verblijven.

De voorbije jaren heeft Hotel Beveren al fors geïnvesteerd in de modernisering van de bestaande infrastructuur en plant ook de komende jaren nog heel ingrijpende werken. De gemeenteraad keurde gisteravond een planologisch attest goed voor het masterplan. "Dat wordt gefaseerd uitgevoerd", zegt zaakvoerder Tim Van der Valk. "We hebben vorig jaar het restaurant al een make-over gegeven, en zopas is ook het buitenterras volledig gerestyled. Het is ook een pak groter geworden. Het telt nu maar liefst tweehonderd zitplaatsen, evenveel als er binnen zijn. We mikken immers niet alleen op hotelgasten. Integendeel, met het 'grootste terras van Beveren' hopen we een erg breed publiek te verwelkomen om iets te komen eten of drinken. Het terras is deels overkapt en er is ook verwarming voor de dagen wanneer het een tikkeltje frisser is. Het heeft ook een meer trendy uitzicht door de loungezetels die er zijn bijgekomen."





Met het planologisch attest op zak kan Van der Valk zich gaan bezighouden met de volgende fase: de bouw van een gloednieuwe hotelvleugel met 56 kamers. "Momenteel hebben we 140 kamers en een gemiddelde bezetting van 80 tot 85 procent, wat veel is. Dat betekent dat we regelmatig ook volgeboekt zijn. In de nieuwbouw komen grotere kamers, van 32 vierkante meter tegenover 28 vierkante meter in de oude vleugel. Er komen ook open badkamers om het ruimtegevoel nog te vergroten. Naast vijftig kamers voorzien we ook zes studiosuites voor een langer verblijf of voor mensen met kinderen. Met de verbouwing van het restaurant zijn we nu al voorbereid op de uitbreiding van het aantal gasten. De receptie kan dit ook perfect aan. Enkel de schoonmaakploeg zal uitgebreid moeten worden. Nog dit jaar starten we met de bouwwerken en hopen eind volgend jaar de nieuwbouw in gebruik te nemen."





In de daaropvolgende fase zal een deel van het feestzalencomplex verbouwd worden. Hotel Beveren heeft momenteel dertien vergader- en feestzalen, maar de maximumcapaciteit van de grootste zaal is met 350 gasten net iets te klein voor grote seminaries en conferenties. "In een laatste fase wordt de parking aangepakt", vervolgt Van der Valk. "We voorzien een parking met plaats voor 450 wagens, waarvan de helft ondergronds zal staan. Een precieze planning voor het hele masterplan ligt nog niet vast. Eerst gaan we ons bezighouden met de nieuwe vleugen, daar zullen we de handen al zeker mee vol hebben."