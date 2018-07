Griekse zomer in Van Gervenstraat 17 juli 2018

02u35 0

De Viva Foundation 9120 organiseerde met 'El Greco' zijn negende themafeest op rij in de Gerard Van Gervenstraat in Beveren. De 500 aanwezigen werden ondergedompeld in een zwoele Griekse sfeer met een ruime keuze aan mezze en souvlaki's. Ook een ouzo kon je er drinken of je wagen aan de sirtaki. Er werd een heus Grieks plein opgebouwd waar verschillende Griekse volksdansen werden gedanst op livemuziek van 'I Ellines', de originals van het legendarische Grieks Feest, dat jaren geleden elk jaar in Beveren werd georganiseerd.











(PKM)