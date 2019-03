Grensparkgastheren gidsen bezoekers door uniek getijdengebied Cineasten en fotografen brengen natuur in beeld Kristof Pieters

06 maart 2019

10u38 1 Beveren Het Grenspark Groot-Saeftinghe, één van de grootste getijdennatuurgebieden van West-Europa, is nog volop in de maak maar er valt al heel wat fraais te ontdekken. Voor het allereerste evenement werd aan cineasten en fotografen gevraagd om de natuurontwikkeling in beeld te brengen. De nieuwe ploeg Grensparkgastheren gidst zondag dan weer voor het eerst bezoekers rond.

Het Grenspark strekt zich uit over drie gemeenten: Beveren, Sint-Gillis-Waas en het Nederlandse Hulst. Via natuurontwikkeling zal het Grenspark Groot-Saeftinghe het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het Hedwige-Prosperproject, Doelpolder, Prosperpolder en Nieuw-Arenbergpolder. Er zal op die manier een robuuste natuurkern van zo’n 4500 hectare ontstaan op het grensgebied van Vlaanderen en Nederland. Dit maakt het meteen een van de grootste getijdennatuurgebieden van West-Europa. “Recent is men gestart met de ontpoldering van de Hedwigepolder in Nederland”, zegt Johan Baetens van Natuurpunt Waasland, partner binnen het Grenspark. “Op Belgische kant zijn de werken in Prosperpolder al een tijdje beëindigd. Het is dus nog even wachten voor dit hele gebied terug aan de Schelde kan worden gegeven maar dit neemt niet weg dat er nu al heel wat fantastische natuur te zien is.”

Het Grenspark Groot-Saeftinghe daagde vorig jaar fotografen uit om het veelzijdig landschap zo mooi mogelijk in beeld te brengen. “De respons was enorm groot”, vervolgt Baetens. “Aanvankelijk was het enkel de bedoeling om de foto’s te delen op sociale media maar het resultaat was zo goed dat we er meer mee wilden doen. Daarbovenop kwam ook nog een vraag van de Beverse Filmclub om hier te komen draaien. Een andere uitdaging die we aangingen was de zoektocht naar twintig streekproducten. Zo is het idee ontstaan om een film-, food- en fotofestival op touw te zetten.”

Dit festival vindt plaats in OC Ermenrike in Kieldrecht op zondag 10 maart tussen 10 en 18 uur. Doorlopend worden enkele vers bereide streekgerechten geserveerd zoals het Arenbergeitje, de Arenbergsoep, de Saeftingher présaléburger en het Waaslands Hoeve-ijs. Allemaal met ingrediënten uit Grensparkgrond. De films worden tweemaal vertoond. Om 11 uur is er een ‘stille’ voorstelling en om 15 uur volgt een tweede vertoning waarbij Begijn Lebleu de films aan elkaar spreekt en voor een komische noot zorgt.

Ook de Grensparkgastheren treden zondag voor het eerst in actie. Dat zijn een twintigtal mensen uit Nederland en België die een opleiding hebben genoten om de geschiedenis, het erfgoed en de verhalen van de streek helemaal te doorgronden, elkaars favoriete trekpleisters te leren kennen en samenwerkingen op te zetten om de bezoekers wegwijs te maken. Doorlopend brengt een gratis shuttlebus bezoekers vanuit het OC Ermenrike in Kieldrecht naar het parkhart. De eerste halte is de Prospersite, waar men in het landbouwerfgoed duikt via de ‘Potige Polders’ expo. Ook de toekomst van de site wordt aan alle geïnteresseerden onthuld. In de infokeet van het Hedwige-Prosperproject neemt de werkgroep archeologie Hulst bezoekers mee naar de Verdronken Dorpen van weleer.

Voor de filmvertoningen is het aantal plaatsen wel beperkt tot tweemaal 300. Inschrijven kan via http://foto.grensparkchallenge.eu