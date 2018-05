Gratis toegang tot leeszalen van Rijksarchief 01 juni 2018

Vanaf vandaag is de toegang tot de leeszalen van het Rijksarchief in Beveren gratis. Door die maatregel wil de instelling alle burgers gemakkelijker toegang bieden tot het archief. De onlineraadpleging van archief zoals de parochieregisters of registers van de burgerlijke stand van meer dan honderd jaar blijft eveneens gratis. De tarieven voor opzoekingen en reproducties die op afstand werden aangevraagd worden daarentegen verhoogd. Die waren sinds 2011 niet meer aangepast of geïndexeerd. Het moest dus worden herzien om beter overeen te stemmen met de werkelijke kostprijs. Het Rijksarchief bewaart meer dan 335 strekkende kilometer archief van de middeleeuwen tot nu. De instelling bewaart ook archieven die ouder zijn dan dertig jaar van rechtbanken, overheidsbesturen, notarissen, ondernemingen, politici, verenigingen en vennootschappen, invloedrijke families enzovoort. (PKM)





