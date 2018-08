Gras en struiken in brand aan rotonde 02 augustus 2018

02u37 0

De brandweer moest woensdagmiddag uitrukken voor een brand aan de rotonde in Verrebroek. Het gras en struiken hadden er vuur gevat, wellicht door een brandende sigarettenpeuk die een bestuurder uit het raam had gegooid. Rond 15 uur werd de brandweer verwittigd. Intussen was er al zowat tweehonderd vierkante meter gras en lage struiken in vlammen opgegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Tijdens de bluswerkzaamheden was er lichte hinder voor het verkeer. (JVS)