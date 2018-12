Gouden oorbellen buitgemaakt bij inbrakenreeks Kristof Pieters

17 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Duivestraat in Beveren. Ze gingen aan de haal met een paar gouden oorbellen. De inbraak werd zondagavond vastgesteld. Een dief heeft zondagavond ook ingebroken in een woning in de Gaverlandwegel in Melsele. Hij werd opgeschrikt door een buurtbewoner en vluchtte weg. Verder werd er vrijdag ook al ingebroken in een woning op de Melseledijk in Melsele en in een woning in de Eglantierlaan in Beveren. Bij de eerste inbraak werd er een horloge gestolen. Bij de tweede inbraak werden er juwelen gestolen. Tot slot werd vrijdag ook nog een inbraakpoging vastgesteld in een woning in de Spoorweglaan in Melsele