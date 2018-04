Goud voor Theo en Bea 25 april 2018

02u26 0

Theo Slock en Bea Jaspers hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd Ze leerden mekaar kennen in 1965 in de café van 'Gustje Vermeiren' in de Dorpsstraat. Op 16 maart 1968 traden ze in hun huwelijk. Theo werkte vanaf zijn 14 jaar in de bouw en Bea bleef thuis om voor de twee kinderen te zorgen. Intussen zijn er ook al zes kleinkinderen. Theo schuimt graag de polders af en Bea is lid van de KBO op Nieuw-Namen, waar zij 2 keer per week gaat koersballen. Samen gaan ze graag fietsen en lekker uit eten.





(PKM)