Goud voor Romain en Ingrid 17 februari 2018

Op het kasteel Cortewalle is het gouden huwelijksjubileum gevierd van Romain De Schepper (71) en Ingrid Passemier (69). Het koppel huwde op 3 februari 1968 in Melsele en woont aan de Kruibekesteenweg. Romain werkte in de bouw. In zijn vrije uurtjes schoot hij op de liggende en staande wip. Ingrid werkte als schoonmaakster in de rusthuizen Briels en De Notelaer. Ze hebben samen twee kinderen: Manuela en Jenifer. Er zijn ook vier kleinkinderen. De jubilarissen werden door burgemeester Marc Van de Vijver in de bloemetjes gezet.





(PKM)