Golfterrein bezaaid met takken na onweer 28 juli 2018

02u34 0

Het hitteonweer dat donderdagavond over ons land trok, heeft onze regio rakelings gepasseerd. Vooral Antwerpen en Linkeroever kregen de volle laag. Toch kregen Melsele en Kallo enkele stevige maar bijzonder plaatselijke buien met hevige rukwinden te slikken. Grote schade werd er nergens gemeld. Op de E34 was het tussen de verkeerswisselaar Melsele en Waaslandhaven-Oost wel uitkijken voor grote takken op de rijbaan.





Bij de Golfclub Beveren mochten de greenkeepers gisterenochtend de handen uit de mouwen steken. Het golfterrein lag immers bezaaid met takken. "We hadden wel gehoopt op een goede regenbui voor ons gras, maar zo intens moest het nu ook niet zijn", klinkt het lachend.





(PKM)