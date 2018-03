Gildenhuis heropent als Grand Café NIEUWBOUW HEEFT MET JEUGDVRIENDEN EINDELIJK UITBATERS KRISTOF PIETERS

09 maart 2018

02u55 0 Beveren Jeugdvrienden Kurt Rogiers en Noël Smet openen na 7 jaar het Gildenhuis in Beveren weer. De typische dorpskroeg is in de nieuwbouw een grote en stijlvolle zaak geworden. Daarom kozen de uitbaters voor de naam 'Grand Café Gildenhuys'. Op groot scherm zullen ze sportwedstrijden uitzenden, al willen ze een breed publiek aanspreken.

Het Gildenhuis was decennialang een monument in Beveren. Het verdween in 2011 onder de sloophamer voor een nieuw woonproject, maar op dezelfde plek werd wel een nieuwe horecazaak neergepoot. Die was klaar in 2015, maar het was lang zoeken naar kandidaat-uitbaters. Onder de naam Grand Café Gildenhuys opent de zaak vandaag de deuren. Jeugdvrienden Noël Smet (51) en Kurt Rogiers (49) besloten de kans te wagen. Noël heeft er een carrière in de scheikunde opzitten en was brandweerman, zijn kompaan Kurt was altijd al actief in de diamantbranche. "We zijn beide geboren en getogen in Beveren en vonden het jammer dat dit pand al zo lang leeg stond", vertelt Noël. "Het leek ons een mooie uitdaging om hier een nieuwe verhaal te schrijven."





Een typische dorpskroeg is het Grand Café Gildenhuys niet meer. "We kozen voor een stijlvol interieur met een enorme muurschildering die een knipoog is naar de eerste helft van de vorige eeuw. We gaan sfeervolle muziek draaien zoals jazz en af en toe zullen er ook live-optredens zijn. Het is een vrij grote zaak over twee verdiepingen met in totaal 45 tafels en 180 zitplaatsen. Daarom zullen we ook met personeel werken. Op de kaart staat een groot gamma speciaalbieren en we willen later ook een aantal goede wijnen aanbieden. Na de opstart zullen we ook de keuken in gebruik nemen en snacks serveren. We mikken op een breed publiek. Scholieren, marktgangers of bezoekers van het winkelcentrum moeten zich thuis voelen."





Rode Duivels op groot scherm

Het duo zal ook geregeld sportwedstrijden op groot scherm uitzenden. Kurt is de zoon van Robert Rogiers die tot de 'gouden generatie' van KSK Beveren behoorde in de jaren zestig en zeventig. Noël groeide dan weer op in het café Den Arbiter en de kantine van KSK Beveren die werd uitgebaat door zijn grootmoeder en moeder. "Deze zomer zal het WK alleszins bij ons op groot scherm te zien zijn", zeggen ze.





Kurt en Noël verwachten een gevarieerd publiek voor hun zaak. "Er zullen wellicht nog een aantal klanten terugkeren van het vroegere Gildenhuis maar het merendeel zullen wellicht nieuwe bezoekers zijn. We zien dat er veel interesse is. Terwijl we aan de inrichting bezig waren, stond er elke dag heel wat volk naar binnen te turen", lacht Noël. "We hebben nog plannen, maar we willen die zo goed mogelijk afstemmen op het cliënteel. Zo hoort een biljart of pooltafel ook nog tot de mogelijkheden."