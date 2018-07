Gezuiverd afvalwater voor sproeidienst GEMEENTE NEEMT EXTRA MAATREGELEN TEGEN AANHOUDENDE DROOGTE KRISTOF PIETERS

25 juli 2018

02u39 0 Beveren Sportvelden en openbaar groen zullen voortaan besproeid worden met gezuiverd afvalwater. De gemeente sloot hiervoor een overeenkomst met Aquafin. Ook landbouwers kunnen water oppompen in het zuiveringsstation Nerenhoek. Het resterend water zal tijdelijk niet meer geloosd worden, maar wordt gebufferd.

Net zoals de rest van het land kreunt ook de gemeente Beveren onder de aanhoudende droogte. Bovenop de maatregelen die eerder werden uitgevaardigd door gouverneur Jan Briers, zal Beveren het goeie voorbeeld geven met enkele opmerkelijke ingrepen.





"In het verleden werden al afspraken gemaakt met aannemers van grote bouwwerven", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "In plaats van het opgepompte grondwater te laten lozen in de riolering, wordt het nu opgevangen en gebruikt door onze diensten. We verbruiken zelf ook heel wat water voor het besproeien van het openbaar groen en de vele sportvelden en het reinigen van straten en het eigen wagenpark. We zijn al langer met waterbeheer bezig en proactief op zoek naar alternatieve waterbronnen. Daarom is nu een contract afgesloten met Aquafin. Voor een forfaitair bedrag van 160 euro per maand kunnen nu grote watervolumes afgenomen worden bij het waterzuiveringsstations in de Nerenhoek in Vrasene. Hier wordt anders het gezuiverde afvalwater gewoon in de watergangen geloosd. Eigen diensten en aannemers die in onze opdracht werken, kunnen nu gezuiverd afvalwater oppompen om te gebruiken. Onder meer onze veegwagens zullen dit water gebruiken, maar we gaan het ook gebruiken voor het besproeien van de sportvelden."





Anderzijds is ook de verzilting van de polders een reëel probleem. In een poging dat te vermijden, heeft de burgemeester aan het polderbestuur gevraagd om de betonsluis in Kallo tijdelijk af te sluiten.





Via die weg verdwenen grote hoeveelheden water, afkomstig uit onder meer het waterzuiveringsstation Nerenhoek, in de Schelde. Door het sluiten van de sluisklep wordt een buffer in de Bazeput gecreëerd.





Ook voor landbouwers

"Het is deze buffer die dan tegendruk stroomopwaarts creëert, waardoor de waterstanden in de polder zullen verhogen. Door het toenemende volume uit de waterzuiveringsstations zou het zoutgehalte stelselmatig moeten dalen. Als metingen dit bevestigen, zal aan de gouverneur een uitzondering gevraagd worden om uit deze waterlopen toch water te mogen oppompen voor de landbouw. Intussen kunnen ze nu wel al gebruik maken van het gezuiverd afvalwater als ze het rechtstreeks oppompen bij het zuiveringsstation. Boeren kunnen een afspraak maken via het nummer 03 750 29 20.





De bewatering van de bloemenmanden in het straatbeeld gebeurt door een aannemer. Op vraag van de gemeente gebruikt hij daarvoor alleen regenwater uit zijn eigen spaarbekken. Verder is beslist om het wagenpark niet meer te wassen en fonteinen die op drinkwater werken, werden afgezet.