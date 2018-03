Gezocht: Grootste Erfgoedheld 03 maart 2018

02u41 0

In een verkiezingsjaar kan ook Erfgoedhuis Hof ter Welle niet achterblijven. Iedereen mag meestemmen op de Grootste Erfgoedheld. Er wordt op zoek gegaan naar de meest verdienstelijke of invloedrijkste persoon in de geschiedenis van gemeente Beveren. De winnende erfgoedkandidaat krijgt eeuwige roem en verovert een plekje op onze erfgoedmuur in het museum van Erfgoedhuis Hof ter Welle. Stemmen kan via www.landvanbeveren.be, de website van de Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren. Stemmen kan tot eind maart op een 40-tal voorgedragen kandidaten. In een tweede stemronde die loopt van 1 tot 22 april, kan men nogmaals een keuze maken uit een selectie van kandidaat-erfgoedhelden die in stemronde 1 de meeste stemmen behaalden. (PKM)