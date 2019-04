Gewest slaagt er maar niet om krot te slopen Kristof Pieters

02 april 2019

19u21 0 Beveren Een leegstaand pand op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan in Melsele baart sommige leden van de gemeenteraad zorgen. Bij de zware voorjaarsstorm van vorige maand kwam er glas naar beneden. Stijn De Munck (Groen) dringt er daarom bij de gemeente op aan om actie te ondernemen.

“Er is gelukkig niemand gewond geraakt maar als er glas naar beneden begint te vallen, moeten we ons toch vragen stellen”, vindt De Munck. Hij stelt voor om alvast de ramen dicht te timmeren in afwachting van een definitieve sloop. Het gebouw staat al vele jaren leeg en werd destijds aangekocht door het Vlaams gewest voor de heraanleg van de N70. Enkel een tuinpaviljoen zal van de sloophamer gevrijwaard blijven.

Volgens schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) is er door het Vlaams gewest al twee keer een sloopvergunning aangevraagd bij de eigen diensten maar tot tweemaal toe bleek de aanvraag niet in orde met de regels en werd die dus niet verleend. “We hebben zelf al verschillende keren aangedrongen om spoed achter het dossier te zetten”, zegt Van Roeyen. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver kan hij zelf enkel optreden als er reëel instortingsgevaar bestaat. “Stormschade is niet voldoende”, benadrukt Van de Vijver. “Het gebouw is nog in te goede staat. We kunnen alleen maar hopen dat het Vlaams gewest er snel in slaagt om een sloopvergunning op te stellen.”