Gewest plaatst betonblokken in bermen van haven zodat trucks zich niet meer vastrijden Kristof Pieters

01 maart 2019

10u45 0 Beveren De afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams gewest heeft op heel wat plaatsen in de Waaslandhaven betonblokken geplaatst in de bermen om te vermijden dat vrachtwagens zich nog vastrijden in het mulle zand of de modder.

In de Waaslandhaven is er net als op snelwegparkings een groeiend gebrek aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Truckers - veelal Oost-Europese chauffeurs - zien zich dan genoodzaakt om in de zanderige bermen te parkeren, maar rijden zich vaak hopeloos vast. Een Poolse chauffeur mocht dit deze week ondervinden. “Toen ik hier arriveerde was er nergens nog plaats op de parkings of parkeerstroken. Na lang zoeken dacht ik dat het hier een ideaal plaatsje was om te overnachten, maar al snel merkte ik dat mijn vrachtwagen wegzakte”, getuigt de chauffeur. “Ik kon geen centimeter meer voor of achteruit en heb een takeldienst moeten bellen om me hieruit te slepen.”

Bij Vlaamse en Nederlandse vrachtwagenchauffeurs is het al lang algemeen geweten dat je best niet in de bermen naast de wegen parkeert. Het zijn vooral hun niets vermoedende Oost-Europese collega’s die er stranden. Die beelden moeten nu tot het verleden behoren want langs de Hazopweg, Schoorhavenweg en Blikken werden zware betonblokken geplaatst om het parkeren in de berm te verhinderen.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat er een tekort aan parkeerplaatsen is op piekmomenten. De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) stelt daarom een perceel van vier hectare ter beschikking voor de aanleg van een bewaakte truckparking aan de Hazopweg in Kallo. Die zal in concessie worden gegeven aan een private partner. De ontsluiting zal gebeuren via de rotonde van de Hazopweg. Ook gaat de voorkeur naar de combinatie van een truckparking met een hotel zodat chauffeurs niet verplicht de nacht moeten doorbrengen in hun cabine. MLSO wil in ieder geval dat er een aantal faciliteiten zijn zoals toiletten en douches waar truckers zich kunnen opfrissen. Tegen eind 2019 zou de parking operationeel moeten zijn.