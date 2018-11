Gevechtssporthal krijgt nieuwe vloer Kristof Pieters

De gevechtssporthal in de Beverse sportzone zal van maandag 10 december tot en met vrijdag 21 december buiten gebruik zijn. De gevechtssportzaal en de trampolinehal werden ingericht in het voormalige zwembad. De hal is al een tijdje in gebruik, maar moest nog afgewerkt worden met een linoleum sportvloer. Tijdens deze periode zullen er uitzonderlijk dus geen trainingen mogelijk zijn. De keuze voor deze timing is bewust genomen omdat deze valt binnen de examenperiode van het secundair waardoor er sowieso minder trainingen zijn. De dojo in de kelder van de sporthal en de sporthal Haasdonk zullen als alternatief gebruikt kunnen worden. Tijdens het weekend van 8 en 9 december zullen de gevechtsportclubs de ruimte volledig leeg maken zodat deze werken kunnen aanvatten. Zo moeten alle puzzelmatten verwijderd en de boksring gedemonteerd worden.