Gevangene probeert drugs binnen te smokkelen: drie maanden extra cel gevorderd LDO

15 november 2018

13u55 0 Beveren Een 48-jarige gevangene heeft geprobeerd drugs binnen te smokkelen in de gevangenis van Beveren. De man mocht de gevangenis verlaten met een uitgaansvergunning, maar toen hij terugkwam werd hij betrapt met een kleine hoeveelheid speed op zak.

“Mijn cliënt kampt met een verslavingsprobleem”, zei de advocaat van de beklaagde in de correctionele rechtbank in Oudenaarde. “Normaal gaat het dan over alcohol, maar in de gevangenis raak je makkelijker aan drugs. Hij mocht de gevangenis verlaten om te werken en begeleiding te volgen, maar toen hij terug kwam, heeft hij inderdaad geprobeerd speed binnen te smokkelen.” De beklaagde riskeert bovenop zijn huidige gevangenisstraf drie maanden extra cel en een boete van duizend euro. Vonnis op 13 december.