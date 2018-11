Gevaarlijke fietsoversteek Zillebeek verdwijnt Kristof Pieters

09 november 2018

16u45 4 Beveren Ter hoogte van het kruispunt van Zillebeek met de Elzenstraat wordt de gevaarlijke fietsoversteek verwijderd. Tot nu toe dienden fietsers daar de baan te kruisen van het ene naar het andere fietspad. De rijbaan wordt nu aangepast zodat er aan beide zijden ruimte is voor de aanleg van een enkelrichtingsfietspad.

De werken gebeuren in twee fases en zullen enige verkeershinder veroorzaken. Er worden omleidingen voorzien. Tijdens de eerste fase van 12 tot en met 16 november zal de rijstrook aan de pare kant van Zillebeek volledig worden afgesloten. Verkeer kan enkel vanuit Beveren naar Vrasene. Verkeer vanuit Vrasene wordt omgeleid langs de Permanstraat en ’s Herenwilg. Deze straten worden enkelrichting tijdens de duur van de werken.

Fase twee duurt ongeveer drie dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens deze fase wordt het Zillebeek volledig afgesloten. Het verkeer vanuit Beveren wordt omgeleid via de Kromstraat, Achterhoek, Broekstraat en Klaasdekkerstraat. Verkeer vanuit Vrasene blijft mogelijk langs de Permanstraat en ’s Herenwilg. Na fase 2 geldt terug de verkeersregeling van fase 1 en dit tot en met het einde van de werken op 23 november.

Het kruispunt Elzestraat-Zillebeek is afgesloten tijdens de hele duur van de werken: de Elzestraat is dus doodlopend. Verkeer komende vanuit de Pastoor Steenssensstraat wordt via de Lindenlaan naar de Moerstraat – Brandstraat – Verbindingsstraat geleid. De Moerstraat wordt ook enkelrichting.