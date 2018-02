Geseind persoon gevat bij Goliath-actie 09 februari 2018

02u35 3

In de nacht van dinsdag op woensdag namen zeven agenten van politiezone Waasland-Noord deel aan de controleactie 'Goliath' in Oost-Vlaanderen. Bij deze grote controleactie werkten de federale en lokale politie samen om inbraken en diefstallen tegen te gaan. In totaal werden 24 voertuigen grondig doorzocht op zoek naar inbrekersmateriaal. 16 personen werden gecontroleerd. Eén geseind persoon werd gevat. Er werd ook extra aandacht geschonken aan het fenomeen diefstallen uit voertuigen. Op de park-and-ridelocatie in Melsele keken de agenten na of de geparkeerde wagens slotvast waren en gingen ze actief op zoek naar wagens waar waardevolle spullen in lagen. In totaal werden 50 voertuigen gecontroleerd. (PKM)