Geschenkmand voor laureaten fotowedstrijd 'Beveren in 4 seizoenen' 29 augustus 2018

De adviesraad Toerisme Beveren nam eind 2017 het initiatief om een fotowedstrijd te organiseren, gespreid over 2 jaar en over de 4 seizoenen. Van 1 januari tot 31 maart konden geïnteresseerden hun mooiste winterkiekjes bezorgen aan dienst Toerisme. 33 fotografen zonden in totaal 152 foto's in. Voor het onderdeel 'winter' van de fotowedstrijd koos de jury in totaal 5 foto's en hun fotografen. Het gaat om de molen van Doel (Maria Van Esbroeck), het Rietveld Kallo (Heleen Hubrechts), Den Bospad/Piet Stautstraat (Roger Van Vossel), kasteel Cortewalle in een regenplas (Rudy Maes) en de poort Cortewalle met Zwarte Dreef (Guido Poppe). De fotografen ontvingen een geschenkmand met streekproducten.





Wie zijn kans wil wagen, kan tot 30 september via www.wetransfer.com zomerfoto's inzenden naar toerisme@beveren.be.





(PKM)