Gerechtsarts aangesteld in zaak steekpartij broers 27 maart 2018

De Dendermondse rechter velde gisteren nog geen vonnis in de zaak waarbij twee broers, Arber H. (31) uit Temse en Erlis H. (27) uit Beveren, terecht staan wegens poging doodslag. Ze riskeren respectievelijk vijf en vier jaar cel na een steekpartij op de Grote Markt in Beveren, begin 2016, ter hoogte van café Plato. De broers H. hadden het daar aan de stok gekregen met een andere cafébezoeker. Nadat eerder binnen duw- en trekwerk was ontstaan, ging het tweetal naar buiten. Toen wat later ook hun slachtoffer Marnick D.W. naar buiten kwam, ontstond een vechtpartij. D.W. kreeg daarbij verschillende messteken, onder andere in de buikstreek. Hij werd levengevaarlijk gewond. In plaats van gisteren uitspraak te doen in deze zaak, besliste de rechtbank om een gerechtsarts aan te stellen. Die moet oordelen over de al dan niet blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer.





Het proces komt opnieuw voor op 15 oktober. (DND)