Geparkeerde auto vat vuur 20 april 2018

In de Gravendreef in Beveren werd woensdag rond 11 uur alarm gesloten toen een geparkeerde plots begon te roken.





De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse. De oorzaak van de rookontwikkeling werd al snel gevonden. Het ging om een kortsluiting aan het elektrische mechanisme van de ramen. De kunststof eromheen was gesmolten en dat zorgde voor rookvorming. De wagen liep lichte schade op maar was nog wel rijvaardig. (PKM)