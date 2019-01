Gemeentescholen halen 15.000 euro op voor goede doelen Kristof Pieters

15 januari 2019

12u28 0 Beveren De Warmste Week leefde dit jaar enorm in Vlaanderen en kende een recordopbrengst van meer dan 17 miljoen euro. Ook de Beverse lagere scholen droegen hun steentje bij en haalden ruim 15.000 euro op voor verschillende goede doelen.

Bij GBS Kallo bakte het personeel maar liefst 1.000 pannenkoeken. Het oudercomité schonk de winst van de jaarlijkse kerstborrel. 2.680 euro werd opgehaald voor Hartekamp, een vzw die bijzondere kinderen, kinderen met een beperking, langdurige ziekte of kinderen die het sociaal moeilijk hebben aangepaste uitstappen en vakanties.

GBS Centrumschool verkocht gedurende 2 weken verse soep onder de middag en verzamelde ook ‘rosse centjes’. Hiermee haalden ze 1.000 euro op ten voordele van Hof Ter Welle, het tehuis voor kinderen en jongeren in Beveren. De school koos opnieuw voor Hof Ter Welle omdat een aantal leerlingen van de school daar verblijven en ondersteund worden.

Tijdens, maar niet ten voordele van de Warmste Week, bezochten de leerlingen van het vijfde leerjaar vzw VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas). De leerlingen overhandigden hen verzorgingsproducten en speelgoed die ze vooraf hadden ingezameld. Deze vzw ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij regularisatie. Verder organiseren ze activiteiten voor vluchtelingen én het brede publiek.

GBS De Zeppelin verkocht op 21 december tomatensoep met balletjes aan de leerlingen en leerkrachten en haalden daarmee 270 euro op ten voordele van de vzw Tarara. Deze Beverse vzw organiseert activiteiten voor minderbedeelde mensen in Beveren.

GBS De Toren organiseerde i.s.m. het oudercomité en ouders een Warmste Kerstmarkt. De opbrengst van 9.000 euro is een gulle gift voor de Epilepsie Liga. De Liga heeft als doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen. De cheque werd met een gesponsorde run van 35 km door een aantal sportieve ouders, leerkrachten en echtgenotes naar Music For Life in Wachtebeke gebracht. De school ontving ook een warme videobedankingsboodschap van Jens Dendoncker, komiek en ambassadeur van de Epilepsie Liga.

GBS Lindenlaan verzamelde dan weer lege huishoudbatterijen ten voordele van Bednet.

De leerlingen van GBS De Droomwolk verkozen op democratische wijze met een grote meerderheid aan stemmen de Kieldrechtse VZW 4voeters in nood. Bij 4voeters in nood krijgen mishandelde en/of verwaarloosde honden een tweede kans. Voor de actie zelf gingen de leerlingen de sportieve toer op en lieten zich door ouders, familie en vrienden sponsoren voor een parcours in de turnzaal, een wandeling door Kieldrecht en baantjeszwemmen. De leerlingen konden met trots 2.018 euro schenken.

Bij GBS De Oogappel konden de leerlingen voor 1 euro plaatjes aanvragen. Ze zamelden hiermee 176 euro in voor vzw een Hart voor ALS waardoor ze zo het wetenschappelijk onderzoek naar ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose) aan de KU Leuven steunen.