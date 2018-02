Gemeenteraad kritisch over Oosterweelverbinding 02 februari 2018

02u45 0 Beveren De gemeenteraad heeft tekst en uitleg gekregen bij de werken aan de Oostweelverbinding die nog dit jaar starten. In september wordt de eerste spade in de grond gezet en de werken zullen maar liefst 4,5 jaar duren.

Bouwheer BAM kwam in Beveren op een druk bijgewoonde gemeenteraadscommissie toelichting geven bij de plannen en de verschillende fasen. Naast de heraanleg van de verschillende knooppunten van de E17 en E34 komt er ook een parallelweg naast beide snelwegen om het sluipverkeer uit de dorpskern halen. Op de grens tussen Zwijndrecht en Linkeroever komt een parkeergebouw dat uit zes verdiepingen zal bestaan en plaats biedt aan 1.500 auto's en 150 fietsen. Er komen ook 150 oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Van daaruit kan men dan overstappen op de tram.





In 2019 start de bouw van de nieuwe Scheldetunnel. Bij de verschillende partijen in de Beverse gemeenteraad klinkt veel kritiek over het gebrek aan overleg in de aanloop naar de werken. Velen vrezen dat het verkeer volledig stil zal komen te staan. Hoewel de werken zich niet op Bevers grondgebied situeren, zal de hinder er wel enorm groot zijn en wordt gevreesd dat sluipverkeer zijn weg zal zoeken door de dorpscentra. Enkele raadsleden vinden ook de inplanting van de nieuwe park&ride ongelukkig. "Dit had men beter in Melsele gerealiseerd want om er met de wagen te geraken, sta je nog altijd in de file aan te schuiven." (PKM)