Gemeentepersoneel zwaait gemeentehuis uit 16 mei 2018

02u39 0

Tijdens de Aardbeifeesten is afscheid genomen van het gemeentehuis van Melsele.





De permanentie van de dienst bevolking en de wijkagenten verhuizen binnenkort naar OC Boerenpoort. Naar aanleiding hiervan werden alle personeelsleden die ooit in het gemeentehuis werkten, uitgenodigd voor een receptie.





Er werden herinneringen aan vroeger opgehaald tussen pot en pint. In het gemeentehuis kon men ook een tentoonstelling bezoeken met oude foto's.





(PKM)