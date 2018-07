Gemeentelijke gronden nog steeds als jachtgebied ingekleurd 30 juli 2018

Raadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) vroeg naar een stand van zaken rond de schrapping van alle gemeentelijke gronden die nog steeds als jachtgebied staan ingekleurd. Er zit volgens hem nog geen schot in de zaak. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is dit nagekeken door de diensten, maar het aantal gemeentegronden die onterecht werden ingekleurd als jachtgebied, zou vrij beperkt zijn. "We hebben uiteraard wel meteen een brief gestuurd naar de wildbeheerseenheid met de vraag om dit zo snel mogelijk ongedaan te maken." Voor Groen-sp.a mag het nog een stapje verder gaan. De fractie vraag om goed te communiceren met de inwoners en uit te leggen hoe je je privégrond of eigendom kan laten schrappen als jachtgebied. "De jager komt niet per definitie in je tuin jagen, maar zo wordt er wel bewust gefraudeerd met het aantal jachtoppervlakte dat een jager met geweer nodig heeft en dit kan niet", stelt De Munck. (PKM)