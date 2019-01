Gemeente zet strooidienst in havengebied verder Kristof Pieters

08 januari 2019

De gemeente Beveren heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met de afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams gewest om in het havengebied de winterdienst verder te zetten. Sinds 2016 organiseert de gemeente de strooidienst en het sneeuwruimen. De kosten hiervoor worden na de winterperiode doorgefactureerd aan AMT. Kristien Hulstaert (Groen) stelde in de gemeenteraad wel vragen over de haalbaarheid hiervan. Ze vraagt zich af of de gemeente wel over voldoende mensen beschikt. Volgens schepen Raf Van Roeyen (CD&V) stelt zich geen probleem. “We werken namelijk met onderaannemers en die krijgen elk een sector toegewezen. Onze eigen diensten coördineren vooral en nemen zelf vooral de fietspaden en de omgeving van openbare gebouwen voor hun rekening.”