Gemeente wil culturele zaal in kerk BISDOM GEVRAAGD OM O-L-VROUW BIJSTAND BINNEN 2 JAAR AF TE STOTEN

02u33 0 Kristof Pieters Er staan geen pilaren in de middenbeuk. Daardoor leent de kerk zich perfect voor andere activiteiten. Beveren De gemeente heeft aan de parochie gevraagd om binnen nu en twee jaar de kerk O-L-Vrouw-Bijstandkerk in de Pastoor Steenssensstraat te ontwijden en af te stoten. Het is voorlopig de enige kerk die een totaal nieuwe bestemming zal krijgen. Beveren wil er een cultuurzaal van maken. Bij verenigingen is de vraag hiernaar bijzonder groot. De andere tien kerken zullen ook gebruikt kunnen worden voor activiteiten maar daar blijven wel uitvaarten en huwelijken mogelijk.

De gemeenteraad buigt zich deze week op de laatste zitting van het jaar over het kerkenbeleidsplan. Beveren telt maar liefst elf kerkgebouwen op zijn grondgebied. De gemeente nam de vzw Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur onder de arm om een visie uit te werken voor de vele kerken.





Omdat men in elke deelgemeente een kerk wil behouden voor uitvaarten en huwelijken, komt voorlopig slechts één kerkgebouw in aanmerking voor een herbestemming. Dat is de O-L-Vrouw-Bijstandkerk in de Pastoor Steenssensstraat.





Kritiek

"Het schepencollege heeft het bisdom gevraagd om de kerk binnen twee jaar te ontwijden en af te stoten", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "We willen het gebouw overnemen en een bestemming geven als cultuurzaal. Bij de bouw van een theaterzaaltje voor toneelkring KET in het voormalig zwembad kwam er veel kritiek van andere culturele verenigingen omdat ook zij vragende partij zijn voor meer ruimte voor voorstellingen en repetities. De kerk leent zich hier perfect voor. Het is geen beschermd monument en er staan geen pilaren in de middenbeuk die het zicht wegnemen. Met vrij beperkte ingrepen kan er dus een nieuwe bestemming aan het gebouw gegeven worden." Toneelverenigingen gebruiken nu zaal De Katholieke Kring, maar die is geen eigendom van de gemeente. "In een gemeentelijke zaal kan men ook materiaal achterlaten of opbergen", zegt Van de Vijver nog.





Twee kerken komen in aanmerking voor nevengebruik. Het gaat om de kerk O-L-Vrouw-Hemelvaart in Melsele en de Heilig Kruiskerk in Vrasene. Dit houdt in dat het gebouw in afzonderlijke delen mag worden opgesplitst. Een deel kan dienen voor de eredienst en de rest kan dan een andere bestemming krijgen.





De Sint-Jacobskerk in Haasdonk krijgt een statuut voor medegebruik. Deze kerk heeft een bijzonder goede akoestiek en nu reeds wordt ze regelmatig gebruikt voor concerten. De voorwaarde is wel dat het gebouw telkens volledig kan worden vrijgemaakt voor erediensten.





De Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek en de Sint-Engelbertuskerk in Prosperpolder blijven behouden voor erediensten maar beperkt in tijd.





Slechts vier kerken worden behouden zonder beperking in tijd. Het gaat om de kerk Petrus & Paulus in Kallo, de Sint-Michielkerk in Kieldrecht, de dekenale Sint-Martinuskerk in Beveren en ietwat verrassend ook de kerk Sint-Jan Evangelist in de Gaverlandwijk. Die laatste is het meest recent en een vrij modern gebouw.





Verwarmen

"Net daarom wil het bisdom de Sint-Jankerk behouden als hoofdkerk en zullen daar de meeste eucharistievieringen plaatsvinden", legt Van de Vijver uit. "De kerk is makkelijker te onderhouden en beter te verwarmen."





De kerk van Doel is een apart geval. Zolang er een pastoor beschikbaar is en er geen definitieve beslissing is genomen over het dorp, zal de kerk ook hier behouden blijven. "Want zolang de kerk in gebruikt blijft, is er minder kans op vandalisme."