Gemeente voert tonnagebeperking in op N450 MINISTER STEUNT VRACHTWAGENVERBOD VOOR HELE REGIO KRISTOF PIETERS

26 maart 2018

02u39 0 Beveren Het Beverse gemeentebestuur gaat een verbod invoeren voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton op de N450 in Melsele. Eigenlijk ligt die bevoegdheid bij het Vlaams gewest, maar de gemeente wil komaf maken met sluipverkeer.

Met het vrachtwagenverbod gaat de gemeente in op een grote verzuchting bij de inwoners van Melsele. Actiecomité Leefbaar Melsele zamelde vorig jaar ruim 900 handtekeningen in om de vraag naar maatregelen kracht bij te zetten. De N450 krijgt de laatste jaren steeds meer sluipverkeer te slikken tussen de E34 en E17 als gevolg van de toegenomen files op beide snelwegen.





Het gemeentebestuur stuurde in april vorig jaar een brief naar het kabinet van minister Weyts met de vraag om maatregelen te treffen. Eind mei volgde ook een motie van de gemeenteraad voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer. "We vernamen nadien alleen dat de problematiek bestudeerd zal worden", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Daarna was er nog een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer met een voorstel om het rekeningrijden uit te breiden. Er zijn nog verschillende brieven gevolgd, maar op de laatste twee is er zelfs geen antwoord meer gekomen. Daarom dat we niet langer wachten op de goedkeuring. We gaan nu zelf een tonnagebeperking invoeren." Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) wil de gemeente vooral een signaal geven. "Ook al zijn we geen wegbeheerder, we worden wel vaak aansprakelijk gesteld voor het falen en stilzitten van de hogere overheid in dit dossier", zegt hij. "Metingen tonen duidelijk een toename van vrachtverkeer aan, de oversteekbaarheid van de gewestweg in de spits is bijzonder gevaarlijk en fietsers worden meegezogen in de luchtverplaatsing van het vrachtverkeer."





Het ziet er niet naar uit dat minister Ben Weyts (N-VA) de borden zal laten weghalen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Koen Daniëls. Vandaag nog zal er contact worden opgenomen met alle betrokken gemeenten met het voorstel voor een gecoördineerde aanpak. "Het gaat om een tonnagebeperking voor doorgaand vrachtverkeer op zowel de N450 als de N403 doorheen Stekene en Sint-Gillis-Waas", legt Daniëls uit. "De minister is dit idee genegen als er ook afspraken worden gemaakt binnen de politiezones om dit verbod na te leven. Dit om te vermijden dat één gemeente bepaalde maatregelen neemt en andere gemeenten vervolgens met de overlast zitten." Een uitbreiding van de kilometerheffing is volgens Daniëls geen oplossing. "Dan trekt je nog meer vrachtwagens aan. Doordat de trajecten kort zijn, heeft dat nauwelijks effect. Voor de N450 gaat het om een afstand van 2,1 kilometer en betaalt een vrachtwagen slechts 0,28 euro."