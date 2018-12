Gemeente verhoogt belasting voor nucleaire motoren Kristof Pieters

25 december 2018

14u13 1 Beveren De gemeenteraad van Beveren heeft beslist om de belasting op nucleaire motoren te verhogen. Veel extra zal dit wellicht niet opbrengen, want om allerlei redenen liggen de reactoren van de kerncentrale van Doel de laatste tijd meer stil dan dat ze in werking zijn.

De gemeente Beveren spekt haar begroting al vele jaren met inkomsten uit de kerncentrale op haar grondgebied. Het geld is ook nodig om de veiligheid te garanderen. Onder meer in de brandweer wordt veel geïnvesteerd. De laatste tijd gaan de inkomsten wel achteruit om tal van redenen. De kernreactoren Doel 1 en Doel 2 zullen langer onbeschikbaar zijn dan tot nu toe gedacht. Doel 2 zal niet in werking zijn zijn voor eind januari en Doel 1 is tot 15 maart buiten strijd. Normaal gezien zal ook Doel 4 rond nieuwjaar weer opgestart worden. Die laatste centrale werd deze maand stilgelegd omdat een pomp was stilgevallen wegens een verstopte filter.

Op de laatste gemeenteraad van het jaar werd beslist om het tarief voor nucleaire motoren te verhogen van 30 euro per kW naar 35 euro per kW. De vermoedelijke opbrengst voor 2019 wordt geschat op 16.900.000 euro. “Maar we vragen ons of wel daar veel van kunnen innen met reactoren die meer lam liggen dan actief zijn”, merkt Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) op. “Het is misschien beter om dit reglement te hervormen en een belasting te heffen op de opslag van kernafval.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) erkent dat de perikelen in de kerncentrale effect hebben op de inkomsten. “Onze administratie werkt momenteel aan een nieuwe belastingreglement en dat zal door de volgende bestuursploeg aan de raad worden voorgelegd”, laat hij weten.