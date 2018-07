Gemeente tikt aannemer op de vingers na verkeersinfarct 11 juli 2018

02u37 0 Beveren De gemeente Beveren heeft gisteren de firma Stadsbader op de vingers getikt na het verkeersinfarct van maandag.

Door een nieuwe fase van de wegenwerken in de Waaslandhaven, in combinatie met enkele verkeersongevallen en roekeloze bestuurders, stond het verkeer in Beveren en omstreken nagenoeg stil. Gisteren vond een vergadering plaats met de aannemer. De gemeente verwijt de firma Stadsbader onvoldoende signalisatie te hebben geplaatst. Ook het Vlaams gewest gaat volgens de gemeente niet vrijuit want weggebruikers werden onvoldoende geïnformeerd over de start van de nieuwe fase. "Bij elke nieuwe fase van wegenwerken moet het verkeer zich een weg zoeken, maar nu was de signalisatie wel erg gebrekkig", oordeelt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Op de vergadering is beslist bijkomende borden te plaatsen en die zullen er woensdag komen."





Ook bij coalitiepartner N-VA klinkt kritiek. "Communicatie is belangrijk en dat gebeurt nu te weinig en te laat", vindt parlementslid Koen Daniëls. "Er moet meer proactief geïnformeerd worden, ook bij de buitenlandse truckers." Arrondissementeel voorzitter Jens De Wael vindt dat AWV en het Havenbedrijf actie moeten ondernemen om de dorpskernen leefbaar te houden. Vooral in Kallo klinkt veel ongenoegen over het vele sluipverkeer. Burgemeester Van de Vijver gaf gisteren de politie opdracht om controle uit te voeren, maar het probleem verplaatste zich naar de verkeerswisselaar in Vrasene. "Dit bewijst dat de wegen het vele havenverkeer niet kunnen slikken. Net daarom was ik niet euforisch over het 'historisch akkoord' over Doel. Een bijkomend dok kan alleen als er eerst iets gedaan wordt aan de verkeersknoop." (PKM)