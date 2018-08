Gemeente stapt mee in fietsdeelsysteem Blue-bike NIEUWE BEWAAKTE EN OVERDEKTE FIETSENSTALLING KLAAR TEGEN NOVEMBER KRISTOF PIETERS

18 augustus 2018

02u44 0 Beveren Na Sint-Niklaas en Lokeren stapt ook Beveren in het fietsdeelsysteem Blue-bike. De gemeente investeert 20.000 euro voor de opstart met acht deelfietsen aan het station, maar wil dit op termijn uitbreiden naar andere locaties zoals de park & ride in Melsele.

Het gemeentebestuur van Beveren gaat flink wat geld investeren om het comfort voor fietsers aan het station te verbeteren. Er wordt 200.000 euro uitgetrokken voor een nieuwe overdekte fietsenstalling. Tegelijk is een budget van 20.000 euro gereserveerd om in te stappen in het fietsdeelsysteem Blue-bike. De blauwe stadsfietsen zijn een initiatief van NMBS, B-parking, De Lijn, FIETSenWERK en Tec en zijn reeds op 57 plaatsen in België in gebruik. In onze regio zijn de deelfietsen al te vinden aan de stations van Sint-Niklaas en Lokeren. In Sint-Niklaas betalen gebruikers slechts 1 euro per rit (maximum 24 uur).





"Via de deelfietsen kunnen pendelaars vlot en snel de laatste kilometers overbruggen naar hun eindbestemming", legt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) uit. "Bedoeling hierbij is om de fietsen steeds naar dezelfde locatie terug te brengen. Voor het gebruik dien je ook een Blue-bikekaart aan te schaffen. We beginnen voorzichtig met acht deelfietsen, maar als dit initiatief aanslaat, willen we het snel uitbreiden naar andere clusters van De Lijn zoals de tramterminus. De startkost bedraagt 20.000 euro en daarna betalen we jaarlijks 500 euro per fiets."





Nieuwe fietsenstalling

Eerst wordt echter werk gemaakt van de nieuwe fietsenstallingen. Die komen op de parking aan het station, maar ook aan de overkant van de spoorweg ter hoogte van feestzaal Olympia. "Om de nieuwe fietsenstallingen te kunnen bouwen, wordt een tijdelijke fietsenstalling ingericht op de plaats waar nu de vrachtwagens geparkeerd staan", legt Van Roeyen uit. "In de week van 3 september zal gestart worden met het verwijderen van de belijning van de vrachtwagenparking. Er worden signalisatieborden geplaatst om de vrachtwagens op de hoogte te brengen dat ze niet meer kunnen parkeren aan het Stationsplein. In die week zal de NMBS ook de fietsers op de hoogte brengen van de ontruiming op 4 oktober van de huidige fietsenstallingen."





De tijdelijke fietsenstalling naast het station wordt in de week van 10 september in gebruik genomen. Er zal plaats zijn voor 300 fietsen. Op 8 oktober is de tijdelijke stalling aan de overkant van het spoor (zuidzijde) klaar. Die biedt plaats voor 40 fietsen. Op 19 november zal de nieuwe fietsenstalling naast het station klaar zijn. Een week later zal ook de fietsenstalling aan de zuidkant van het spoor af zijn. "De overdekte fietsparking zal verlicht zijn en onder cameratoezicht staan."





De NMBS plant in 2019 ook een uitbreiding en vernieuwing van de huidige autoparking. Die parking wordt een heel stuk groter dan de huidige en optimaler ingedeeld.