Gemeente protesteert tegen weghalen rode brievenbussen Kristof Pieters

19 februari 2019

18u34 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren heeft beslist om formeel een protestbrief te sturen naar bpost tegen het weghalen van drie rode brievenbussen.

Het gaat om de brievenbussen in de Keizer Karelstraat in Melsele, de Stuurstraat in Haasdonk en de Dorpsstraat in Kieldrecht. In de gemeenteraad klinkt er heel wat kritiek op deze belissing. “Bpost beweert dat de minst gebruikte postbussen verwijderd worden, maar uit reacties van inwoners blijkt dat ze toch nog regelmatig gebruikt worden”, zegt Issam Benali (sp.a). “Bpost vindt het eveneens voldoende dat 90% van de inwoners een rode brievenbus vinden in een straal van 500 meter in een stedelijke omgeving en in een straal van 1.500 meter in een landelijke omgeving. Het is nochtans belangrijk dat de mensen de mogelijkheid blijven hebben om hun post zelf in een brievenbus te gooien. Ook ouderen en andere mensen die slecht te been zijn en zich moeilijker kunnen verplaatsen willen graag hun zelfstandigheid behouden. Bovendien komt de schrapping van deze 3 brievenbussen bovenop het feit dat bpost in Melsele geen postpunt meer heeft. Een belofte die het bedrijf in 2008 nochtans maakte bij het sluiten van het postkantoor in Melsele.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) schaart zich achter de kritiek. “Het is jammer genoeg een trend die al jaren bezig is. We hebben in het college dan ook beslist om zeker een brief te sturen en ons protest kenbaar te maken.”