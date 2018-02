Gemeente past schoolfactuur bij KINDARMOEDE STIJGT NAAR ZORGWEKKENDE 11,3 PROCENT KRISTOF PIETERS

09 februari 2018

02u35 88 Beveren Heel wat scholen ondervinden problemen met ouders die de schoolrekening van hun kinderen niet meer kunnen betalen. De gemeente schiet die groeiende groep mensen te hulp en zal tekorten op de schoolrekening bijpassen. Ook komt er een kindcheque van 25 euro. Hiermee kunnen ouders een stuk van het inschrijvingsgeld betalen voor een sportclub of jeugdbeweging.

Voor steeds meer gezinnen is het moeilijk om op financieel vlak de eindjes aan elkaar te knopen. Niet alleen kansarme gezinnen, maar ook eenoudergezinnen en zelfs tweeverdieners met een lager inkomen hebben moeite met het betalen van de facturen. Dat ondervinden ook de scholen. "Veel scholen hebben problemen met ouders die de schoolrekeningen van hun kinderen niet meer kunnen betalen", bevestigt schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V). "Kindarmoede is duidelijk al lang geen probleem meer dat vooral in grootsteden voorkomt. In Beveren is dit op een periode van amper tien jaar gestegen van 2 tot een zorgwekkende 11,3 procent. We denken dat dit vooral te maken heeft met de groeiende groep van eenoudergezinnen. Vooral na een echtscheiding, als men terugvalt op één inkomen, ontstaan vaak problemen om facturen te betalen en dat ondervinden ook de scholen, ondanks de toch al scherpe maximumfactuur."





Nieuw initiatief

De gemeente heeft daarom een nieuw initiatief in het leven geroepen om deze doelgroep financieel tegemoet te komen. Het resultaat is het 'schoolparticipatiefonds'. "We komen gezinnen met een beperkt inkomen tegemoet in het betalen van de schoolfacturen en dat zowel voor het basis- als secundair onderwijs", legt Claus uit.





45 euro

"Voor het basisonderwijs bedraagt de tussenkomst 80 procent van de maximumfactuur. Kosten voor buitenschoolse opvang zijn niet opgenomen in dit fonds. Voor secundair onderwijs bedraagt de tussenkomst een eenmalige bijdrage van 45 euro per schooljaar."





Een tweede initiatief is de kindcheque (KIA of 'kind in actie'). "Die is 25 euro waard en kan gebruikt worden voor kinderen tussen 2 en 18 jaar om te kunnen deelnemen aan sportkampen, jeugdbewegingen of sportclubs", zegt schepen van Sociale Zaken Ingeborg De Meulemeester (N-VA).





Voor de tussenkomsten komen alle Beverse kinderen in aanmerking uit gezinnen wiens belastbaar inkomen niet hoger is dan 33.000 euro. "We hebben ons bewust niet alleen beperkt tot mensen met een leefloon, want er is ook een grote grijze zone met mensen die vaak net naast dit soort premies grijpen."





Een toelage voor de schoolfactuur kan vanaf volgend schooljaar worden aangevraagd. De KIA-cheque is er vanaf 1 maart. Alle info op www.beveren.be